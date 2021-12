Gp Abu Dhabi: nessuna investigazione per Hamilton

(ANSA) - ROMA, 11 DIC - Lewis Hamilton non sarà sottoposto a investigazione per l'ipotizzato impedimento in uscita dai box ai danni di Mazepin durante le terze prove libere sul circuito di Yas Marina.

Quindi, secondo quanto ha rivelato Sky sport dopo aver parlato con il direttore di gara Michael Masi, il pilota della Mercedes non rischia alcuna reprimenda, e quindi eventuali penalizzazioni, sulla griglia di partenza del Gp di Abu Dhabi, che domani assegnerà il titolo mondiale piloti F1. (ANSA).