Covid: 'vaccinatevi', appello F1 da Hamilton a Verstappen

(ANSA) - ROMA, 11 DIC - Nelle settimane in cui il Covid sta rialzando la testa, anche a causa della variante Omicron, il mondo della Formula 1 si unisce invitando tutti i suoi tifosi a vaccinarsi.

Alla vigilia del Gp di Abu Dhabi, che assegnerà il titolo mondiale piloti F1 a Verstappen o Hamilton, piloti e massimi dirigenti promuovono l'immunizzazione in un video pubblicato sui canali ufficiali del circus. I testimonial tra i piloti sono 19 (unico assente è Raikkonen), insieme a Jean Todt, presidente Fia, e Stefano Domenicali, presidente e Ceo Formula 1.

"Stiamo ritrovando la strada per tornare alle cose che amiamo ma il Covid non è andato via" dice il britannico della Mercedes, mentre l'olandese della Red Bull aggiunge: "Per favore, fai la tua parte". Non mancano i ferraristi: "Prenditi cura dei tuoi cari", ricorda Charles Leclerc, e Carlos Sainz aggiunge: "Fai la tua parte e proteggi la comunità". "Fatti vaccinare, penso che sia una cosa sensata da fare", afferma Sebastian Vettel. Antonio Giovinazzi sottolinea che si tratta di un gesto "che fa una grande differenza".

"Stai al sicuro" ricorda Jean Todt mentre Domenicali aggiunge: "Mi sono vaccinato. Ho avuto la mia dose booster. Fai la tua parte, per favore". (ANSA).