F1: Abu Dhabi; Verstappen, incidente in gara? Penso al GP

Un mondiale di Formula 1 deciso da un contatto che coinvolga i due protagonisti. In vista di Abu Dhabi è una eventualità da prendere in considerazione, ma che al momento non occupa i pensieri di Max Verstappen e Lewis Hamilton.

"I media ne parlano - ha assicurato in conferenza stampa il pilota della Red Bull - ma come pilota non ci penso. Io so solo che domenica cercherò di vincere".

"Condivido - ha aggiunto Hamilton, per una volta d'accordo con l'acerrimo rivale - Non spreco energie a parlare di ciò che non posso controllare". "Al momento lo sento un mondiale come un altro, non mi considero il campione a inizio stagione - ha aggiunto - ma come uno che lotta per il titolo. Infatti corro sempre con il n.44".

I due arrivano all'ultimo atto a pari punti, ma l'olandese della Red Bull ha vinto una gara in più e se chiudessero così sarebbe campione per la prima volta. Altrimenti sarà Hamilton a fregiarsi dell'ottavo titolo, traguardo mai raggiunto prima.

