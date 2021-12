Accordo con Abu Dhabi, Gp fino al 2030

(ANSA) - ROMA, 09 DIC - In vista del Gran Premio di Abu Dhabi che questo fine settimana concluderà la stagione e assegnerà il titolo a Lewis Hamilton o Max Verstappen, la Formula 1 ha annunciato di aver rinnovato il contratto con l'Abu Dhabi motorsports management per mantenere la gara in calendario fino al 2030 compreso.

Il circuito di Yas Marina, nel programma di F1 fin dal 2009, è stato riconfigurato prima della gara di quest'anno, in particolare in tre aree: la curva 7, l'inizio della curva 11 e della curva 17. (ANSA).