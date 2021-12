F1:Arabia;duello Hamilton-Verstappen,penalità 10''a olandese

(ANSA) - ROMA, 05 DIC - Dieci secondi di penalità per la frenata repentina che ha causato il tamponamento con la Mercedes di Lewis Hamilton. A tre ore dalla fine del Gran Premio dell'Arabia Saudita la direzione gara di Jedda ("Per aver causato una collisione con la vettura 44 al giro 38") decide di punire Max Verstappen il che non cambia nulla dal punto di vista dell'ordine di arrivo e quindi del Mondiale visto che la Mercedes di Bottas, terza, aveva uno svantaggio sull'olandese della Red Bull di 15 secondi.

ll Mondiale di F1 2021 si deciderà per la prima volta dal 1974 (allora la spuntò Emerson Fittipaldi su Clay Regazzoni) tra due piloti a pari punti alla vigilia dell'ultimo GP. Max Verstappen e Lewis Hamilton hanno entrambi 369,5 punti, anche se a livello di classifica è Verstappen ad avere un piccolissimo vantaggio.

L'olandese della Red Bull ha infatti conquistato 9 vittorie contro le 8 di Lewis Hamilton. Ad Abu Dhabi sarà campione del mondo chi dei due andrà a punti arrivando in pista davanti all'altro, a prescindere dal piazzamento. Ma qualora entrambi non finissero nei primi 10, quindi fuori dalla zona punti, il campione sarà Verstappen proprio perché l'olandese chiuderà il campionato con una vittoria in più dell'inglese. (ANSA).