F1: Arabia; terzo via Gp, Verstappen fulmina Ocon e Hamilton

(ANSA) - ROMA, 05 DIC - Dopo circa venti minuti di stop il Gran Premio dell'Arabia Saudita riparte per la terza volta con l'Alpine in pole davanti alla Mercedes di Hamilton e alla Red Bull di Verstappen che accetta la "proposta" della direzione gara per evita l'investigazione all'olandese che al secondo via aveva tagliato una curva per ripassare davanti alle Mercedes. Al semaforo verde ha la meglio Verstappen che alla prima curva è davanti a Ocon e Hamilton. Dietro le Ferrari di Leclerc e Sainz, decimo e undicesimo. (ANSA).