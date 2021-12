F1: Arabia; Schumi Jr a muro, prima safety car poi gara sospesa

(ANSA) - ROMA, 05 DIC - A muro al giro 10 del Gp dell'Arabia Saudita la Haas di Mick Schumacher che via radio rassicura il box: "Sto bene, scusate per l'incidente". Prima entra la safety car in pista e poi la direzione gara decide di esporre la bandiera rossa sospendendo la corsa per riparare le barriere distrutte dall'incidente.

Con la safety car si fermano le Mercedes approfittando del momento, tira dritto la Red Bull di Verstappen che va in testa.

Bottas ha rallentato davanti a Verstappen, prima dell'ingresso ai box: possibile una penalità per il finlandese della Mercedes.

