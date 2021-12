Gp Arabia: Verstappen scavalca Hamilton nelle terze libere

(ANSA) - ROMA, 04 DIC - Cambiano le carte in tavola in vista delle qualifiche del Gran Premio d'Arabia Saudita di Formula uno, con la Red Bull che ha girato più veloce della Mercedes.

Max Verstappen sul circuito di Jeddah ha realizzato il miglior giro (1:28.100) dopo aver montato gli pneumatici con mescola soft. L'olandese ha scavalcato Lewis Hamilton (Mercedes), secondo (+0.214) e nella classifica mondiale dietro di otto punti, che non è riuscito a migliorare il suo tempo dopo aver montato le gomme rosse. Il britannico nelle due libere di ieri era stato il più veloce. Terza la Red Bull di Sergio Perez (+0.529), davanti alle AlphaTauri di Yuki Tsunoda (+0.541) e Pierre Gasly (+0.615). Settima e ottava la Ferrari, con Charles Leclerc (+1.001) e Carlos Sainz (+1.049). A chiudere la top ten Esteban Ocon su Alpine (+1.077) e Lando Norris su McLaren (+1.200) (ANSA).