Sponsor coinvolto in tragedia Grenfell, critiche a Hamilton

(ANSA) - LONDRA, 03 DIC - La Mercedes F1 di Lewis Hamilton è stata sommersa di critiche nel Regno Unito per aver accettato la "disgustosa" sponsorizzazione di una azienda che ha prodotto gli isolanti combustili installati nella Grenfell Tower, l'edificio di Londra bruciato il 14 giugno 2017, che ha causato la morte di 72 persone.

La Mercedes F1 ha ufficializzato alla vigilia del Gp in Arabia Saudita la nuova partnership con Kingspan, il cui logo comparirà sul telaio del sette volte campione del mondo già questo fine settimana. Anche Michael Gove, ministro per le Aree Urbane e le Comunità locali, si è detto "profondamente deluso" dalla sponsorizzazione, impegnandosi a scrivere alla Mercedes perché "la comunità di Grenfell merità di piu', dal momento che il processo per accertare le responsabilità di quella tragedia, nel quale Kingspan è coinvolto, è ancora in corso.

Il comitato delle famiglie delle vittime ha definito l'accordo di sponsorizzazione "disgustoso", indirizzando una lettera aperta al team principal della Mercedes Toto Wolff nella quale si denuncia che "la Kingspan ha avuto un ruolo centrale nell'infliggere dolore e sofferenza ad un'intera comunità, e dunque merita un certo livello di censura pubblica per la sua negligenza verso la vita umana". (ANSA).