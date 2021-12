F1: Arabia Saudita; Verstappen, sarà un finale emozionante

(ANSA) - ROMA, 01 DIC - "Sono calmo so che cercherò sempre di fare il meglio che posso. Poi scopriremo dove andremo a finire. Nulla è stato ancora deciso e siamo tutti pronti per la sfida". Alla vigilia del Gp dell'Arabia Saudita Max Verstappen si dice pronto a giocarsi il suo primo match point per laurearsi campione del mondo battendo il rivale Lewis Hamilton. "C'è ancora molto - dice l'olandese della Red Bull - da gareggiare e daremo il massimo, questo è sicuro. Sarà un finale di stagione emozionante". Tornando su quanto accaduto a Losail, il pilota della Red Bull ha ribadito di essere soddisfatto per aver limitato i danni. "Non è andata troppo male e neanche troppo bene - ha aggiunto Verstappen - sono stato sorpreso dalle possibilità di sorpasso. La partenza è stata buona ed era necessario che fosse così dopo la penalità. Ma ci mancava ancora un po' di ritmo rispetto alla Mercedes". (ANSA).