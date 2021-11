F1:Tronchetti, con gomme grandi Mondiale 2022 più divertente

(ANSA) - MILANO, 29 NOV - Il Mondiale F1 2021è conteso tra Lewis Hamilton e Max Verstappen, "due campioni che rappresentano due generazioni, un bellissimo campionato del mondo". E' il commento di Marco Tronchetti Provera, ceo di Pirelli che - come fornitore unico di pneumatici fino al 2024 - già guarda al campionato dell'anno prossimo.

Sono già iniziati i test sui nuovi pneumatici Pirelli da 18 pollici (dai 13 attuali), con un'impronta a terra più ampia e temperature di esercizio più stabili rispetto alle gomme attuali. "I piloti si divertiranno di più, guideranno in modo più libero e più vicino ai prodotti stradali, per ora i giudizi sono positivi" risponde Tronchetti a una domanda sulla novità che aspetta la F1 nel 2022. (ANSA).