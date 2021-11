Hamilton trionfa in Qatar davanti a Verstappen e Alonso

Lewis Hamilton, su Mercedes, ha vinto il Gp del Qatar, disputato sulla pista di Losail, a Doha. Il britannico, campione del mondo in carica della F1, ha preceduto sul traguardo il rivale olandese Max Verstappen, su Red Bull. Terzo l'asturiano Fernando Alonso, su Alpine, che non saliva sul podio dal 2014.



Le penalizzazioni. Verstappen (Red Bull), leader del Mondiale F1, è stato penalizzato di cinque posizioni e in griglia e partirà dalla settima nel Gp del Qatar, per non avere rispettato il regime di bandiera nelle Q3 di ieri. Al termine delle qualifiche, l'olandese non ha rallentato, nonostante il pericolo rappresentato dalla monoposto di Pierre Gasly (AlphaTauri), ferma dopo una foratura, hanno riferito i commissari di percorso. Qualificato con il terzo tempo, Valtteri Bottas (Mercedes) è stato penalizzato di tre posizioni per il mancato rispetto di una semplice bandiera gialla. Gasly, dunque, è in prima fila dietro a Lewis Hamilton (Mercedes).