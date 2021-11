Gp Qatar: si rinnova la sfida fra Hamilton e Verstappen

(ANSA) - ROMA, 18 NOV - La spallata del campione, in Brasile, è di quelle che possono lasciare il segno: Lewis Hamilton, lo scorso week-end a Rio de Janeiro, ha fatto capire a Max Verstappen che, se vorrà conquistare il Mondiale di F1, deve lottare fino all'ultima curva. Il fenomeno inglese ha stravinto a Interlagos e si presenta a Doha, per il Gp del Qatar, con tutti i favori del pronostico. Secondo gli esperti di Sisal Matchpoint, è proprio Hamilton, poiché la sua vittoria si gioca a 1,65 sulla di Doha, che si appresta per la prima volta a ospitare i bolidi a quattro ruote.

Il trionfo di Super Max, il decimo stagionale, è offerto a 2,50: nelle ultime otto gare dell'anno, Verstappen, a parte il ritiro a Monza, ha collezionato quattro vittorie e tre secondi posti. Alle spalle dei dominatori del Mondiale prova a inserirsi Valtteri Bottas il quale, prima di salutare la Mercedes per approdare all'Alfa Romeo, vuole chiudere alla grande la propria storia con le 'Stelle d'argento'. Il pilota finlandese è dato primo sotto la bandiera a scacchi di Doha a 12,00. Le Ferrari partono ancora lontane da Mercedes e Red Bull: Charles Leclerc va a caccia di punti per il quinto posto in classifica occupato da Lando Norris e una sua vittoria, è in quota a 50. Per Carlos Sainz il primo trionfo in carriera pagherebbe 66 volte la posta.

