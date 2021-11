F1: Brasile, Bottas vince gara sprint, terzo Sainz

Valtteri Bottas ha vinto la qualifica sprint del Gp del Brasile e domani partirà dalla pole position nella quart'ultima gara del Mondiale di Formula 1 in programma a Interlagos. Nella mini-corsa di 24 giri sul circuito paulista, il finlandese della Mercedes ha preceduto Max Verstappen con la Red Bull, domani in prima fila, e Carlos Sainz con la Ferrari, che sarà in seconda a fianco di Sergio Perez con l'altra Red Bull. Lewis Hamilton, partito dall'ultima posizione, è risalito fino alla quinta, ma domani partirà decimo per una penalizzazione. Settimo posto per Charles Leclerc.

Lewis Hamilton, che venerdì ha dominato le qualifiche per il Gran Premio del Brasile di F1, è partito ultimo nello schieramento durante la gara sprint di qualificazione. Si è chiusa così con l'annullamento del risultato di ieri, l'indagine avviata dai commissari di gara per determinare se la sua vettura fosse conforme ai regolamenti. Nel mirino il DRS (il flap montato sull'ala posteriore della monoposto che si apre per guadagnare velocità massima) che si aprirebbe più di quanto consentito dal regolamento.