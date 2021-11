Gp Messico: a metà gara in testa Perez

La Red Bull di Sergio Perez è in testa al Gp del Messico a metà gara, precedendo il compagno di squadra Max Verstappen e il suo rivale per il titolo, Lewis Hamilton. Il messicano, osannato dal pubblico di casa, deve però ancora effettuare il pit stop, al contrario degli altri due piloti. Quarto posto per la Ferrari di Carslos Sainz, anche lui con le gomme che aveva in partenza, e sesto Charles Leclerc, ha invece passato per i box.

Subito bandiera gialla alla partenza del Gp del Messico di Formula 1, 18/a prova del mondiale che si disputa sul circuito Hermanos Rodriguez di Città de Messico. Max Verstappen, partito dalla terza piazza, è riuscito a superare le Mercedes che occupavano la prima fila ed è andato in testa, mentre Valtteri Bottas, che era in pole, è rimasto sorpreso dalla mossa dell'olandese della Red Bull e dopo la prima curva è stato toccato da un'altra monoposto, finendo in testa coda.

Nella bagarre, si è deciso di esporre bandiera gialla.

Dopo l'uscita della safety car, al quinto giro, sono ripartiti nell'ordine Verstappen, Lewis Hamilton con la Mercedes e Sergio Perez con la Red Bull. Quinto posto per Charles Leclerc e sesto per Carlos Sainz con le Ferrari.