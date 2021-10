F1: Verstappen, finire 2/o in campionato non mi cambia la vita

"Stiamo facendo un grande lavoro con il team, non sono preoccupato, e questo resta comunque un grande 2021. Quindi, anche se finissi secondo in campionato, la mia vita non cambierebbe". Così il pilota della Red Bull, Max Verstappen, nella conferenza stampa piloti in vista del Gp di Turchia di Formula 1, in programma domenica prossima a Istanbul.

"Abbiamo un pacchetto competitivo e stiamo tutti dando il massimo. Sappiamo che potrebbe non bastare per vincere - ha proseguito -, ma non per questo bisogna necessario caricarsi di inutile stress".

"Loro si sono confermati forti in Russia, io fatto una gara cercando di stare lontano dai guai e alla fine il secondo posto per il campionato è splendido", ha aggiunto l'olandese, che guardando alle prossime sette sfide ha proseguito: "Ora ci sono piste sulla carta buone per noi e altre per loro, ma sarà quello che succede proprio in pista a parlare. Noi dobbiamo continuare a lavorare, sarà una bella battaglia". Verstappen ha poi parlato brevemente del tracciato di gara, che ha detto di apprezzare, anche se ha ricordato i problemi di aderenza avuti nella scorsa stagione. "Credo che farei il tifo per Alonso. Mi piace il suo stile", ha infine risposto a chi gli chiedeva che collega tiferebbe se fosse uno spettatore.