F1: GP Monaco cambia format, tre giorni da venerdì a domenica

Il Gran Premio di Monaco 2022 si svolgerà su tre giorni, come tutte le altre gare in calendario, e non più su quattro, come avveniva secondo una tradizione nel Principato, ha annunciato il presidente della Formula 1. "Monaco si svolgerà in tre giorni, venerdì, sabato e domenica, anziché dal giovedì, con pausa al venerdì e poi sabato e domenica", ha detto alla Cnn Stefano Domenicali. Il GP di Monaco, evento storico della F1, ha avuto finora la particolarità di iniziare un giorno prima, con le prove libere organizzate il giovedì e non il venerdì come sugli altti circuiti. Storicamente, il GP di Monaco, presente fin dal primo anno del Mondiale di F1 nel 1950, è stato organizzato durante il weekend dell'Ascensione. Essendo il giovedì un festivo, questo giorno è stato scelto per far correre le vetture, prima della sosta del venerdì, con le qualifiche il sabato e la gara la domenica.