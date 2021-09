F1: Sainz: 'Podio a Monza sarebbe un risultato bellissimo'

Un anno fa ha sfiorato la vittoria con la McLaren, battuto solo dal sorprendente Gasly. Ora Carlos Sainz sogna di bissare il podio con la Ferrari a Monza, anche se ammette le difficoltà della monoposto. "Come Ferrari stiamo già pensando all'anno prossimo e quindi non c'è sviluppo sulla macchina - ammette lo spagnolo in un'intervista a Sky - ma un podio qui con la Rossa sarebbe un risultato bellissimo". Sainz, che si è trasferito a Maranello per stare più vicino al quartier generale della Ferrari, è stupito dall'accoglienza dei tifosi di Monza: "E' assolutamente incredibile. Ti raccontano cosa sarà ma finché non senti l'energia non lo capisci davvero. Qui ormai è casa mia".