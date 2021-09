F1: Leclerc, Monza pista difficile per la Ferrari

"Sulla carta Monza è una pista difficile per la Ferrari". Charles Leclerc, intervistato dal sito ufficiale della Formula Uno, si attende un weekend complicato per la Rossa ma ha più fiducia rispetto al 2020, quando le due Ferrari, già in enorme difficoltà, erano state costrette al ritiro: "Dall'anno scorso abbiamo fatto progressi ma in generale sarà una gara difficile. Ci sarà anche la Sprint Qualifying, quindi sarà un formato un po' diverso e spero questo ci possa aiutare. Non vedo comunque l'ora di rivedere i tifosi della Ferrari in tribuna".