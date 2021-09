Hamilton saluta Bottas: 'Il miglior compagno mai avuto'

Una gallery dei momenti clou dei cinque anni trascorsi in Mercedes con Valtteri Bottas che dalla prossima stagione correrà con l'Alfa Romeo ed un lungo messaggio: "Sei stato il miglior compagno con cui potessi lavorare": Lewis Hamilton ha voluto salutare così il finlandese.

"Sono immensamente orgoglioso di aver lavorato al fianco di Valtteri negli ultimi 5 anni. Siamo stati insieme parte di un team che ha conquistato 4 titoli costruttori, motivandoci l'un l'altro a spingere tra alti e bassi - le parole di Hamilton su Instagram - È il miglior compagno di squadra con cui abbia avuto il piacere di lavorare. Hai dimostrato grande velocità e resilienza, ma quello che più ti ha distinto sono la persona e il gentleman. Sei più grande di quanto non immagini e davanti a te c'è un futuro luminoso. Grazie Valtteri per tutto il tuo supporto e i favolosi contributi a questa squadra. Mancherai. Ti auguro il meglio per le tue sfide future. Finiamo alla grande e prendiamo l'ottavo per la squadra".