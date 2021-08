Fia, respinto appello di Vettel sulla squalifica in Ungheria

Non cambia l'ordine di arrivo del Gp di Ungheria di Formula 1, con la conferma della squalifica di Sebastian Vettel che era arrivato secondo al traguardo domenica 1 agosto. I Commissari della Fia hanno infatti rigettato l''istanza di riesame della sua scuderia, la Aston Martin, contro la sanzione per la quantità di carburante residuo inferiore ai minimi richiesti nel serbatoio a fine gara.

La scuderia ha proposto "nuove prove" che i commissari hanno definito "non rilevanti" al termine di un'udienza che si è svolta nel pomeriggio in collegamento video.