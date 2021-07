Prima vittoria Matteo Nannini in F3 a Budapest

Matteo Nannini conquista a Budapest il suo primo trionfo in Formula 3: sua la vittoria in gara-2 del GP di Ungheria. Dietro all'italiano della HWA Racelab si è piazzato il brasiliano Enzo Fittipaldi e il ceco Roman Stanek. Settimo l'altro pilota italiano Lorenzo Colombo, che aveva conquistato gara-1 prima di una penalità. "Sembra davvero, davvero fantastico! - le prime parole del pilota italiano nipote dell'ex pilota di Fortmula 1 Alessandro Nannini - Ho provato a gestire le gomme e quando ho visto che il distacco era abbastanza rischioso non ho corso alcun rischio"