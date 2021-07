F1: Ferrari celebra a Silverstone 70 anni da prima vittoria

Domenica prossima, prima del via del Gp di Gran Bretagna - gara storica, da sempre nel calendario iridato - la Scuderia Ferrari ricorderà in maniera speciale i 70 anni dalla prima delle sue 238 vittorie in Formula 1, arrivata il 14 luglio 1951 a Silverstone per merito dell'argentino José Froilan Gonzalez su una 375 F1.

Un esemplare di questa leggendaria vettura è in partenza per l'Inghilterra dal reparto Classiche di Maranello, dove è stata oggetto di un restauro completo. La 375 F1 farà dunque nuovamente ascoltare a Silverstone il ruggito del suo motore 12 cilindri guidata per alcuni giri da Charles Leclerc, che vanta due vittorie in Formula 1 con la Scuderia proprio come "El Cabezon", per usare il soprannome con il quale Gonzàlez era conosciuto nell'ambiente.

I 70 anni dal primo successo in Formula 1 della Ferrari saranno ricordati dal team anche sulle SF21 di Charles Leclerc e Carlos Sainz in pista a Silverstone. Sull'halo di entrambe le vetture comparirà infatti un logo celebrativo. Infine, in onore della recente vittoria a Euro2020 della Nazionale italiana di calcio, conquistata a 53 anni di distanza dall'ultimo successo del 1968, su entrambe le monoposto questo weekend comparirà l'hashtag #grazieAzzurri.