F1: Stiria: Hamilton il più veloce della FP3

Lewis Hamilton in 1'04"369 ha ottenuto il miglior tempo al termine delle terze libere della Formula 1 che domani gareggia in Austria. Il pilota della Mercedes ha preceduto Max Verstappen (Red Bull) di 204 millesimi ed il compagno di scuderia Valtteri Bottas di 463. Quarto tempo per Sergio Perez (Red Bull, +0.657), quinto per Yuki Tsunoda (AlphaTauri, +0.781). Seguono Pierre GAsly (AlphaTauri, +0.929), Charles Leclerc (Ferrari, +0.971), Fernando Alonso (Alpine, +1"031), Lance Stroll (Aston Martin, +1.076) e Sebastian Vettel (Aston Martin, +1.123). Tredicesimo Carlos Sainz con la seconda Ferrari.