Gp Spagna, Hamilton: 'Verstappen ha auto e team da titolo'

"Quest'anno c'è una delle battaglie più ravvicinate da molto tempo. Max (Verstappen, ndr)sta guidando bene. Ha un'auto e un team da titolo e può farcela se loro faranno quello che devono e noi no". Lewis Hamilton rende onore al suo sfidante per il titolo Max Verstappen in vista del Gp di Spagna. "Penso che l'esperienza aiuterà - aggiunge il pilota inglese - Alla fine i piccoli errori e l'affidabilità giocheranno un ruolo importante. Anche i punti in più per i giri più veloci saranno importanti". "So di cosa è capace la mia squadra - ha aggiunto il campione del mondo - I test non erano buoni. Abbiamo fatto meglio durante il fine settimana, ma possiamo migliorare. Non dobbiamo fare affidamento sugli errori degli altri. Abbiamo una buona macchina, ma ha i suoi punti deboli. Ci stiamo lavorando".