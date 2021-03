F1: al via Gp del Bahrain. Verstappen in testa LIVE

Pronti via nel Gp del Bahrain, il primo Gran Premio della stagione 2021 di Formula 1 e safety car subito in pista dopo poche curve a causa dell'incidente alla Haas di Mazepin. A partire in testa è la Red Bull di Verstqappen davanti alla Mercedes di Hamilton, bene la Ferrari di Leclerc che dopo pochi metri passa la Mercedes di Bottas ed è terzo. Passa dalla ottava alla decima al via l'altra Ferrari di Sainz.

LIVE Situazione al 30/mo giro (su 56): Verstappen, Hamilton, Norris, Leclerc, Bottas, Ricciardo

Cambia la griglia di partenza a poche ore dal GP del Bahrain. I commissari hanno assegnato una penalità di 5 posizioni in griglia di partenza all'ex ferrarista Sebastian Vettel per non aver rispettato le doppie bandiere gialle nel Q1. Per il pilota della Aston Martin anche una sanzione di 3 punti.