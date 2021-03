F1, Gp Bahrain: Q1, Vettel e Mick Schumacher subito fuori

Subito eliminati nelle qualifiche 1 del Gp del Bahrain Sebastian Vettel su Aston Martin e Mick Schumacher su Haas. L'ex Ferrari non va oltre la diciottesstima prestazione davanti al figlio di Michael Schumacher. Problemi alla Ferrari di Carlos Sainz nella Q1 delle qualifiche del Gp del Bahrain. La monoposto dello spagnolo si ferma improvvisamente in pista alla fine della prima parte delle qualifiche rischiando di non qualificarsi alla Q2. Lo spagnolo poi riesce a ripartire ed a qualificarsi con l'ultimo tempo utile, il quindicesimo.