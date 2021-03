Le Coq Sportif veste l'Alpine, prima maglia dedicata

Una scuderia è come una squadra. È sulla base di questo presupposto che Le Coq Sportif e Alpine F1 hanno deciso di creare una maglia speciale, ed è la prima la prima volta che una squadra del motorsport avrà un prodotto dedicato di questo tipo. I due marchi hanno attinto dal proprio DNA per dare ispirazione, emozione e spirito al design della maglia. La realizzazione è stata resa più facile grazie al fatto che i due brand sono uniti dalla presenza, nella loro storia, di grandi icone dello sport e da un comune know-how francese. Viene così proposta una maglia blu-bianco-rossa per i due piloti della squadra.

Il talento francese Esteban Ocon e il due volte campione del mondo Fernando Alonso vestiranno così i modelli personalizzati nel colore, il blu cobalto, e con la presenza della loro firma e del loro numero sulla schiena: il 31 per Ocon e il 14 per Alonso. A partire da questa stagione 2021/2022, la squadra del gruppo Renault diventa Alpine F1 Team. La squadra ha fatto un'ascesa graduale negli ultimi 3 anni, dal 9° posto nel 2016 al 5° posto nella classifica generale dei costruttori di F1 nel 2020. Nello stesso anno, ha anche raggiunto i migliori risultati cronometrici della sua storia con 3 podi nelle principali gare internazionali. La collezione sarà disponibile dal 28 marzo sul sito web del marchio. I prodotti si possono trovare anche nei punti vendita del Gruppo Renault e sul sito web www.boutique.alpinecars.com.

"Quest'anno segna una svolta per la squadra che diventa Alpine F1 Team e - spiega Antoine Magnan, Director of Strategic Partnerships - ALPINE F1 © TEAM - siamo lieti che Le Coq Sportif ci accompagni in questo cambio di identità. La collezione 2021 riflette due brand che condividono gli stessi valori e lo stesso amore per lo sport. Sobiria e moderna, sottolinea il know-how di due brand storici dello sport francese. Il team è molto orgoglioso di questa collaborazione e non vede l'ora di portare questa collezione sui circuiti di tutto il mondo".