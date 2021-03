F1: ecco Renault Alpine 2021 con colori bandiera Francia

Tanto blu, un po' di rosso e il bianco per portare i colori della bandiera della Francia in Formula 1. La Alpine targata Renault per il Mondiale di Formula 1 si presenta così, A521 il suo nome in codice, nella kermesse online sul Web dopo quella dei campioni del mondo della Mercedes. Tra le principali novità della scuderia francese il ritorno in pista di Fernando Alonso alle prese con il recupero dopo l'incidente in bici e il conseguente intervento alla mascella. Lo spagnolo affiancherà il pilota francese Esteba Ocon. Altra novità l'arrivo di Davide Brivio, ex Yamaha, nel ruolo di direttore sportivo. "Sono molto felice di tornare a correre in F1 dopo due anni - afferma Alonso partecipando alla presentazione online da remoto - sono molto motivato per poter scrivere un altro capitolo della mia carriera con l'Alpine.

Naturalmente è speciale per me tornare in una scuderia dove ho avuto così tanto in passato"