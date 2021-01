F1: è morto spagnolo Adrian Campos, scoprì Fernando Alonso

La Formula 1 e il motorsport spagnolo è in lutto. E' morto all'età di 60 anni Adrián Campos, una delle personalità più influenti del mondo dei motori iberico: fu pilota della scuderia italiana Minardi e scoprì il due volte campione del mondo Fernando Alonso. Vittima di un problema cardiaco, l'ex pilota valenciano, si è distinto anche come team leader e scopritore di talenti, tra cui spiccano oltre ad Alonso, Antonio García e Marc Gené.

La notizia del decesso - come riporta lo spagnolo 'El Mundo' - è stata anticipata da Alejandro Agag , presidente della Formula E ("riposa in pace amico mio, grazie per avermi portato nel mondo delle corse", ha scritto su Instagram), e confermata, pochi minuti dopo, da Campos Racing, la squadra con la quale dal 2017 aveva gareggiato nel Campionato del Mondo di F2. "Oggi è il giorno più triste nella storia della Campos Racing - si legge sul profilo Twitter della scuderia - il nostro presidente e fondatore, Adrián Campos Suñer, ci ha lasciato. Il suo cuore ha smesso di battere, ma il suo ricordo sarà il motore che ci farà lottare tutti per continuare la sua eredità. Possa riposare in pace".

La morte improvvisa di Campos è un duro colpo per il mondo automobilistico spagnolo, che sarà sempre indebitato per il lavoro di un imprenditore instancabile. Campos corse in F1 con la Minardi fra il 1987 e il 1988 per poi fondare la scuderia Campos Racing, impegnata in varie categorie, dalla Formula Nissan, alla F3 spagnola fino alla GP2, compresa un'apparizione in F.1 con il nome di Hispania Racing F1 Team fra il 2010 e 2012, scuderia dove corsero, fra gli altri, Bruno Senna, Daniel Ricciardo, Vitantonio Liuzzi e Pedro de la Rosa.