F1: Bahrain, Bottas in pole. Quarta Ferrari Leclerc

Prima fila Mercedes nel secondo round del Gran Premio del Bahrain, su un circuito diverso da quello tradizionale e che ricorda gli ovali della Indycar. A conquistare la pole è stato Valtteri Bottas davanti a George Russel, sostituto di Lewis Hamilton fermato dal Covid. Quarta la Ferrari di Charles Leclerc, terza la Red Bull di Max Verstappen. Niente top ten in griglia di partenza per la Ferrari di Sebastian Vettel. Il pilota tedesco non va oltre la tredicesima miglior prestazione nella Q2 e partirà dunque tredicesimo domani nel secondo round del Gp del Bahrain, su un circuito diverso da quello tradizionale e che ricorda gli ovali della Indycar. Eliminato dalla Q3 anche la Red Bull di Alexander Albon, dodicesima, e la Alfa Romeo Racing di Antonio Giovinazzi, quattordicesima