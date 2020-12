F1: Hamilton positivo al covid

Il campione del mondo di Formula Uno Lewis Hamilton è risultato positivo al test per il Covid-19. Salterà per questo il GP a Sakhir nel Bahrain after testing positive for coronavirus. il prossimo weekend. Lo ha reso noto la Mercedes.

Nel comunicato la scuderia ha fatto sapere che Hamilton è stato sottoposto tre volte a test la scorsa settimana e in tutti e tre i casi è risultato negativo, e così pure al tampone effettuato domenica, giorno della gara. Ieri mattina nuovo test, dopo che il campione del mondo ha avvertito alcuni sintomi sospetti ed è stata così accertato la positività al covid. Il pilota ha sintomi lievi ed è già in isolamento; non potrà partecipare al prossimo gran premio di F1 che si terrà ancora sulla pista di Sakhir in Bahrein. La Mercedes non ha ancora reso noto il nome del pilota che sostituirà Hamilton in gara domenica, penultima prova del mondiale 2020.