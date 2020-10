La Haas ufficializza, nel 2021 via Grosjean e Magnussen

A pochi giorni dal Gp del Portogallo, prova del Mondiale di F1, la Haas cambia tutto, ufficializzando il divorzio dallo svizzero Romain Grosjean e dal danese Kevin Jan Magnussen: l'anno prossimo il team statunitensem dunque, affronterà il Mondiale con una coppia di piloti completamente nuova. I nomi indicati per impugnare il volante della Haas sono il russo Nikita Mazepin e il tedesco Mick Schumcher, entrambi attualmente impegnati in F2. Se il figlio di Michael davvero accettasse la proposta della Haas, allora Antonio Giovinazzi verrebbe confermato al fianco del finlandese Kimi Raikkonen, alla guida dell'Alfa Romeo, dove da tempo si dà quasi per scontato l'arrivo di Schumi jr. La decisione di non affidarsi per la prossima stagione alla coppia di piloti formata da Grosjean e Magnussen è stata resa nota dalla Haas attraverso un comunicato.