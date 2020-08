F1: in Belgio prime libere nel segno Mercedes, male le Ferrari

Uno-due Bottas-Hamilton nella prima sessione di prove libere del gran premio del Belgio. Le due frecce d'argento sono le più veloci con il finlandese che ha girato in 1'44″493 ed il britannico in 1'44″562. Terzo tempo per la Red Bull di Max Verstappen (1'44″574), poi le Racing Point di Perz e Stroll. Lontane le Ferrari: Charles Leclerc nella prima sessione di prove ha il 14/o tempo (1'45″759), 15/o Sebastian Vettel (1'46″179).

Alle 15 si scende di nuovo in pista per la seconda sessione di prove libere.