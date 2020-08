Vettel: "Il futuro? Nessuna novità"

"Non ho aggiornamenti sul mio futuro, potete fare copia e incolla delle mie parole su questo argomento dall'ultima conferenza stampa precedente". Così il ferrarista Sebastian Vettel nella conferenza stampa in vista del Gp del Belgio a Spa, a margine del quale secondo alcune voci avrebbe potuto annunciare il passaggio ad un altro team per il 2021.

L'approdo ritenuto più probabile del tedesco dovrebbe essere la Racing Point, ma anche oggi il pilota che dovrebbe lasciargli il posto, Sergio Perez, si è detto convinto che il team confermerà il suo contratto.

Reduce dal settimo posto nell'ultimo Gp, a Barcellona, Vettel ha auspicato di ottenere qualcosa in più sulla spettacolare pista belga: "A Barcellona abbiamo fatto una scommessa strategica che è stata ripagata dal risultato finale (una sola sosta ai box, ndr) ma abbiamo limitato i danni - ha affermato il tedesco -. La lotta a centro gruppo è divertente, ma vogliamo di più"