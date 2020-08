La Mercedes domina il venerdì di libere del secondo Gp d'Inghilterra, a Silverstone. Il miglior tempo nelle libere 1 era stato del finlandese Valtteri Bottas (1'26"166), mentre nelle libere 2 ci pensa il campione del mondo britannico Lewis Hamilton a ristabilire le gerarchie, girando in 1'25"606. Indietro le Ferrari: Charles Leclerc chiude con un quinto e un settimo tempo, altri problemi per Sebastian Vettel che si è fermato nel finale per un probabile problema al motore.