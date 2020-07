F1:1/o test covid non valido, Perez in isolamento precauzionale

Isolamento precauzionale per Sergio Perez. Il pilota della Racing Point ha saltato la conferenza stampa in vista del primo dei due gp di Silverstone in programma domenica prossima dopo che il test per il coronavirus è risultato non valido e per questo il messicano è stato sottoposto a una seconda analisi. Intanto però Perez è stato isolato, in attesa del nuovo riscontro. E' stato lo stesso team sui canali social ufficiali a comunicar la notizia.