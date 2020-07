Austria: Verstappen più veloce in 2/e libere, nono Leclerc

E' la Red Bull di Max Verstappen la più veloce nelle seconde libere Gran Premio d'Austria 2.0. Il pilota olandese in 1'03''660 ha preceduto la Mercedes di Valtteri Bottas (1'03''703) e la Racing Point di Sergio Perez (1'03''877). Solo sesta la Mercedes di Lewis Hamilton (1'04''348), mentre ancora più indietro sono le Ferrari con Charles Leclerc nonn1'04''706 e Sbastian Vettel sedicesimo in 1'05''613. Incidente senza conseguenze per Ricciardo su Renault e penalità di tre posizioni in griglia per Norris su McLaren dopo aver superarto un'Alpha Tauri in regime di bandiera gialla nelle prime libere.

Libere 2 molto importanti in vista dell'allerta meteo per sabato: in caso di annullamento della qualifica, varrebbe la classifica di oggi.