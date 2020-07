Vettel: "Sorpreso dalla Ferrari, nessuna offerta di rinnovo"

"È stata una sorpresa per me quando ho ricevuto la chiamata da Mattia (Binotto, ndr) e mi ha detto che il team non aveva intenzione di continuare il rapporto. Non siamo mai entrati in discussioni, non c'era mai un'offerta sul tavolo e quindi non c'era nessun punto critico". Così Sebastian Vettel nella conferenza stampa piloti in vista del Gp d'Austria, prima gara della Formula 1 che sarà l'ultima sua stagione con la Ferrari. Il tedesco non aveva mai parlato della vicenda sopo l'annuncio della separazione dato congiuntamente lo scorso maggio.