F1: sondaggio sui circuiti top, Ricciardo vota il Mugello

La Formula 1, dopo il definitivo annullamento delle gare di Singapore, Azerbaigian e Giappone, sembra intenzionata ad aumentare il numero di competizioni in Europa per garantire un numero consistente di Gran premi in questa stagione. ''Su quale circuito, non originariamente in calendario, sarebbe più eccitante correre una gara di F1?'', ha twittato la pagina ufficiale della classe regina delle quattro ruote, chiedendo ai propri followers di scegliere fra i circuiti del Mugello, di Imola e di Algarve in Portogallo. Al sondaggio ha partecipato anche il pilota Renault Daniel Ricciardo: ''Mugello sempre!'', ha dichiarato.

Anche MarK Webber, ex pilota di F1 che ha testato sul circuito toscano la Jaguar nel 2003 e la Red Bull nel 2012 e ha constatato personalmente la forza G generata dalla velocità in curva della monoposto, ha voluto commentare su 'F1 Nation' la possibile candidatura del Mugello a una gara di Formula 1: ''Il collo dei piloti si 'spezzerà' al Mugello - ha sentenziato l'australiano - Probabilmente farà caldo, ci saranno 40 gradi e nessuna testa rimarrà attaccata al collo perché il circuito è così veloce''. Nel 2012 Webber sulla pista toscanaaveva twittato ando che, in termini di soddisfazione, 10 giri al Mugello equivalevano a 1000 percorsi ad Abu Dhabi.