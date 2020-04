F1: Carey, stagione comincia 3-5 luglio in Austria

La Formula 1 comincerà la sua stagione 2020 in Austria, sul Red Bull Ring di Spielberg, nel centro del paese, dal 3 al 5 luglio, probabilmente "senza tifosi": lo ha annunciato il suo presidente, Chase Carey, in un comunicato. "Puntiamo a cominciare le corse in Europa a luglio, agosto e inizio settembre, con la prima in Austria nel week-end dal 3 al 5 luglio - precisa Carey - a settembre, ottobre e novembre dovremo correre in Eurasia, in Asia e nelle Americhe e terminare la stagione nel Golfo a dicembre con il Bahrein prima della tradizionale finale ad Abu Dhabi, a conclusione di 15/18 corse".

E' stato annullato il Gran Premio di Francia di Formula 1 in programma il 28 giugno sul circuito 'Paul Ricard' del Castellet, nel sud del Paese. La decisione è stata annunciata dagli organizzatori questa mattina: "Tenuto conto dell'evoluzione della situazione legata alla propagazione del virus - ha fatto sapere Eric Bouillier, direttore generale della corsa in un comunicato - il gp di Francia prende atto delle decisioni annunciate dallo stato che rendono impossibile la conferma del nostro evento". "Gli sguardi del Gran Premio di Francia - le Castellet, conclude il comunicato, sono già rivolti verso l'estate 2021".