Coronavirus: entro aprile una decisione su Silverstone

Una decisione sull'opportunità di posticipare il Gran Premio di Formula 1 di Silverstone a causa dell'epidemia di Covid-19 sarà presa entro aprile, hanno reso noto gli organizzatori. "Silverstone e la Formula 1 restano in stretto dialogo sulla situazione attuale e stanno valutando la possibilità di correre il Gran Premio di Gran Bretagna dal 17 al 19 luglio" si legge in una nota. "Siamo ben consapevoli che altri eventi sportivi in ;;programma nel Regno Unito a luglio hanno preso decisioni in merito, ma è importante sottolineare che la loro logistica e le loro strutture sportive sono molto diverse da quelle di Silverstone e il nostro calendario ci dà tempo fino alla fine di aprile per prendere una decisione", viene precisato. Le prime otto gare del 2020 sono state annullate o rinviate a causa della diffusione del coronavirus. Il prossimo evento ancora in calendario è la gara in Canada, a metà giugno, un mese prima di quello della Gran Bretagna. Per ora, l'autorità britannica delle corse automobilistiche, Motorsport UK, ha vietato tutte le manifestazioni fino alla fine di giugno.