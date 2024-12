Evenepoel in bici contro un furgone, 'dolori alla spalla e a una mano'

Incidente per il ciclista belga Remco Evenepoel finito contro la portiera di un furgone aperta mentre si stava allenando. Secondo quanto riportano i media belgi il campione, che è cosciente, è stato trasportato in ambulanza in ospedale ad Anderlecht.

Il manager della squadra di Evenepoel (Soudal Quick-Step) Patrick Lefevere, parlando con l'emittente televisiva belga Sporza, ha confermato che il suo corridore, che si stava allenando da solo, ha "dolore alla spalla e a una mano" e che "i medici si stanno occupando di lui". Lefevere, che non ha specificato la natura delle lesioni, ha detto che il due volte campione olimpico non è riuscito a evitare la portiera aperta di un veicolo delle poste belghe. "Purtroppo incidenti come questo accadono cinque volte al giorno, e la gente non presta attenzione e apre le porte", ha proseguito, aggiungendo che la bicicletta del terzo classificato all'ultimo Tour de France 'si è spezzata in due' sotto la violenza dell'impatto. "Ma è meglio che sia stata la sua bici che il suo braccio", ha aggiunto.

L'incidente è avvenuto a Oetingen, nel Brabante fiammingo.

"Confermiamo che questa mattina si è verificato un incidente che ha coinvolto un'auto di Bpost e il ciclista Remco Evenepoel", fa sapere bpost. "Purtroppo non possiamo commentare i dettagli dell'incidente, ma va da sé che il postino e bpost stanno collaborando pienamente alle indagini. La polizia si è recata sul posto per fare le dovute verifiche. Anche il postino è rimasto sulla scena fino a quando Remco non è stato portato in ospedale. È molto colpita dall'incidente. Auguriamo a Remco una pronta guarigione e speriamo che le conseguenze per lui siano ridotte al minimo". Secondo diversi testimoni, al momento dei soccorsi Evenepoel è stato avvolto in una coperta per tenerlo al caldo: non si sa altro al momento sulle circostanze dell'incidente o sulle conseguenze riportate da Evenepoel.

