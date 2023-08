Mondiali di ciclismo: impresa Milesi, oro nella crono U23

Arriva un'altra medaglia d'oro per l'Italia ai Mondiali di ciclismo in corso a Glasgow. Lorenzo Milesi è il nuovo campione iridato nella cronometro individuale U23: un successo che mancava all'Italia da 15 anni, quando nel 2008 a vincere fu Adriano Malori. Milesi, classe 2002 di San Giovanni Bianco (BG), ha fermato il cronometro a 43'00"460 superando di 11"27 il grande favorito della vigilia, il belga Alec Segaert. Terzo l'australiano Hamish McKenzie, in ritardo di 50"79. "Non riesco a crederci - ha dichiarato Milesi -, è stata una gara durissima. Avrò bisogno di un po' di tempo per realizzare ciò che ho fatto".



