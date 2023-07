Tour femminile: Vollering fa il vuoto sul Tourmalet e ipoteca la corsa

Il Tour de France donne affronta il mito del Tourmalet, a domarlo è l'olandese Demi Vollering che si prende la gialla e ipoteca la vittoria finale, a una tappa dalla fine. Vollering ha vinto la settima frazione in cima al Col du Tourmalet, sui Pirenei, una montagna che la Grande Boucle femminile non aveva mai scalato; e con questa impresa ha strappato la maglia gialla alla sua compagna di squadra belga, Lotte Kopecky, alla vigilia della grande chiusura.

La leader della formazione SD Worx ha attaccato a cinque chilometri dal traguardo e ha tagliato vittoriosa il traguardo con quasi due minuti sulla polacca Katarzyna Niewiadoma, mentre l'olandese Annemiek van Vleuten, vincitrice uscente della Grande Boucle, è crollata negli ultimi chilometri finendo terza. Alla tappa non hanno preso parte le due azzurre Longo Borghini e Balsamo, che si sono ritirate. Domani ottava e ultima tappa, una crono individuale con arrivo a Pau, di 22,6 chilometri.



