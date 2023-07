Tour: Pogacar vince la 20/a tappa, Vingegaard a Parigi in giallo

Tadej Pogacar ha vinto la 20/a tappa del Tour de France, La Belfort-Le Markstein di 133,5 km con 6 Gran premi della montagna. Il danese Jonas Vingegaard, arrivato insieme allo sloveno in un gruppetto di cinque corridori, ha conservato la maglia gialla di leader della classifica generale e quindi, in pratica ha vinto il Tour di quest'anno, ch si concluderà domani a Parigi.

Una buona notizia anche per il ciclismo italiano, perché dopo la tappa di oggi Giulio Ciccone ha conservato la maglia a pois di leader della classifica degli scalatori e ha quindi vinto questa speciale graduatoria. Erano 31 anni, dal 1992 con Claudio Chiappucci, che un italiano non ci riusciva.



