Tour: Mohoric vince al fotofinish, passerella Vingegaard 

Jasper Asgreen è andato vicino al bis nella 19/a tappa del Tour de France dopo la vittoria di ieri a Bourg en Bresse, ma nella volata a due Matej Mohoric lo ha beffato di neanche mezza ruota, ribadendo l'alternanza Danimarca-Slovenia in questa 110/a edizione che ormai si sta avviando al gran finale di Parigi. La maglia gialla Jonas Vingegaard, che ieri aveva fatto buona guardia per evitare sorprese, oggi ha tenuto un ritmo da cicloamatore con i suoi gregari, arrivando con quasi 14 minuti di ritardo, accolto ormai da trionfatore dagli spettatori sui lunghi rettilinei verso il traguardo, prova generale della passerella che lo aspetta domenica a Parigi. Nel frattempo, il fotofinish aveva chiarito che tra i due protagonisti della volata ad avere la meglio era stato lo sloveno, alla sua terza vittoria di tappa nella Grande Boucle. Il 28enne della Bahrain Victorious non ha trattenuto qualche lacrima, sia per la tensione e la fatica, sia nel ricordo del compagno elvetico Gino Mader, morto poco più di un mese fa dopo una caduta al Giro di Svizzera. Vincitore della Milano-Sanremo 2022, Mohoric ha sfruttato le sue doti per imporsi in una tappa che nello svolgimento ha ricordato proprio le classiche di un giorno, con la classifica generale blindata e la sostanziale libertà lasciata agli attaccanti e ai velocisti per prendersi un'ultima soddisfazione.

Lungo gli oltre 170 chilometri tra Moirans en Montagne e Poligny, il ritmo non si è mai abbassato, tanto che la media del vincitore è stata di oltre 48 kmh, in un continuo di attacchi, tentativi di fuga e inseguimenti. Il momento decisivo è arrivato sull'ultima asperità, la Cote d'Ivory, ai -25 dal traguardo, quando Agreen, Mohoric e l'australiano O'Connor e hanno provato l'affondo. Come capitato ieri, i tre di testa dopo aver preso un discreto vantaggio hanno collaborato fino alla fine per tenere alto il ritmo mentre alle loro spalle un gruppetto comprendente Alberto Bettiol e Matteo Trentin ma anche sprinter come Philipsen e Pedersen e Van der Poel si è perso nel controllo reciproco, favorendo i fuggitivi. Al dunque, O'Connor ha provato senza esito ad anticipare la volata vinta da Mohoric. Del successo del connazionale ha gioito Matej Pogacar: "Sono molto contento per lui - ha detto - soprattutto per come ha vinto, con grande stile. Domani vedremo cosa riuscirò a fare io, ma gli ultimi giorni per me sono stati abbastanza difficili".

