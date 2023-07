Tour: Bilbao dedica la vittoria a Mader, la dovevo a Gino

(ANSA) - ROMA, 11 LUG - "Questa vittoria è per Gino Mader.

Volevo fare qualcosa per lui in questo Tour. Volevo farlo dalla prima settimana che è stata molto importante anche per me con la partenza dai Paesi Baschi. Non aveva funzionato finora, ora è successo". Così il basco Pello Bilbao, dopo il successo nella decima tappa del Tour de France, lo dedica al compagno di squadra della Bahrain morto il mese scorso a causa di una caduta durante il Giro di Svizzera.

"Oggi mi sono concentrato sul traguardo, ho cercato di controllare quello che mi passava per la testa - ha proseguito -. Quando ho tagliato il traguardo è stata un'incredibile esplosione di sentimenti. Finora è un Tour davvero straordinario per me". Era da cinque anni che uno spagnolo non vinceva al Tour, l'ultimo era stato Omar Fraile nel 2018. (ANSA).