Tour: Woods vince la nona tappa in cima al Puy de Dome

Il canadese Michael Woods (Israel-Premier Tech) ha vinto per distacco la nona tappa del Tour de France, con partenza da Saint-Léonard-de-Noblat e arrivo in quota ai 1.465 metri del Puy de Dome, lungo 182,4 chilometri. Al secondo posto, staccato di 29", il francese Pierre Latour. Al terzo posto lo sloveno Matej Mohoric, a 35" da Woods, mentre quarto, anche lui a 35", è arrivato lo statunitense Matteo Jorgenson, a lungo in testa da solo prima di cedere sulle ulti,me rampe del Puy de Dome.

Il danese Jonas Vingegaard ha conservato la maglia gialla di leader della classifica generale pur perdendo secondi da Tadej Pogacar che lo ha staccato con uno scatto a un chilometri e mezzo dal traguardo. I due facevano parte di un gruppetto di corridori che avevano circa 9 minuti di ritardo dal vincitore di tappa. Vingegaard rimane in maglia gialla con lo sloveno Pogacar che è riuscito a recuperare 8'' nei confronti del rivale e ora è quindi secondo in classifica generale, a 17" dal leader. Ora in programma il primo giorno di riposo di questo Tour.