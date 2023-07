Tour: Vingegaard, Pogacar davvero forte ma bene la gialla

(ANSA) - ROMA, 09 LUG - "Oggi Pogacar era davvero forte, e i secondi che si e' ripreso sono tutti meritati". Parola di Jonas Vingegaard, maglia gialla del Tour dopo la nona tappa al Puy de Dôme, vinta per distacco dal canadese Woods ma che nel gruppo degli inseguitori a lunga distanza ha visto andare in onda un duello tra i due favoriti per la vittoria finale. "Alla fine - ha aggiunto a France 2 il danese - sono contento di aver conservato la maglia gialla e di averla dopo la prima settimana: prima dell'inizio, non credevamo di averla a questo punto della corsa".

Ora il Tour osserva un turno di riposo. "Cerchero' di recuperare il più possibile - ha aggiunto Vingegaard -. Penso che siamo entrambi ad un livello molto alto. Le tappe che mi si addicono di più sono ancora davanti a noi, sarà una lotta feroce. Farò tutto il possibile per cercare di arrivare primo a Parigi". (ANSA).